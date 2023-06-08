



РФ подала на Украину в Гаагу за якобы подрыв Каховской ГЭС

Сегодня, 8 июня, российские представители выступили в Международном суде ООН (МС) с обвинениями в адрес Украины в разрушении Каховской плотины массированными артиллерийскими обстрелами.



Ранее такие же обвинения были сделаны Россией в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, передает ВВС.



"Киевский режим не только нанес массированные артиллерийские удары по плотине в ночь на 6 июня, но и преднамеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки", - заявил в МУС российский дипломат Александр Шульгин.



Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое мощное сооружение невозможно разрушить артиллерией извне, для разрушения такого масштаба подрыв должен был быть совершен изнутри.







Вместе с тем, генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал российскую атаку на Каховскую ГЭС − военным преступлением и добавил, что сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности.



"Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками. Также генпрокурор подписал и направил документ, в котором украинская сторона предоставляет Офису прокурора МУС всю необходимую информацию", - сообщили в пресс-службе Генпрокурора.



Как сообщал Mignews.ua, РФ готовилась к подрыву Каховской ГЭС.