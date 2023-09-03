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РФ передала Ирану учебно-боевые самолеты
03.09.2023 06:44 Алина Груднева

РФ передала Ирану учебно-боевые самолеты

Россия передала Ирану первую партию учебно-боевых самолетов Як-130, которые предназначены для подготовки воздушных сил Исламской Республики к полетам на истребителях Су-35.

По данным местного информационного агентства Tasnim, два воздушных судна размещены на 8-й тактической авиабазе вблизи Исфахана. 

Самолеты Як-130 производятся на государственном конструкторском бюро Яковлева в России. Он способен развивать скорость до 1042 км/ч и имеет операционную дальность до 500 км. 

Эти воздушные судна можно использовать в качестве легких штурмовиков.

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