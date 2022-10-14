



РФ перебросила к границе с Норвегией ядерные бомбардировщики

Россия сосредоточила на авиабазе "Оленья" на Кольском полуострове стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды. Авиабаза "Оленья" находится возле границ с Норвегией.



Как сообщает издание Faktisk со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, на авиабазе сосредоточены семь Ту-160, и четыре Ту-95.



Кроме этого, через два дня спутник зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.



Ранее израильская компания ImageSat International (ISI) обнаружила "нерегулярное присутствие" российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие на авиабазе "Оленья". Согласно спутниковым снимкам, сделанным фирмой, 21 августа было обнаружено четыре Ту-160, а 25 сентября — три Ту-95.



