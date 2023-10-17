



РФ отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

В понедельник, 17 октября, Госдума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).



По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина "Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ".



Спикер также отметил, что проект о ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний. Поэтому Россия отзывает ратификацию документа для обеспечения безопасности страны.