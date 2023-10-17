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РФ отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
17.10.2023 12:14 Дара Киевская

РФ отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

В понедельник, 17 октября, Госдума РФ рассмотрит в первом чтение законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина "Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ".

Спикер также отметил, что проект о ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний. Поэтому Россия отзывает ратификацию документа для обеспечения безопасности страны.

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