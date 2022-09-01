



РФ ответит на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет принимать ответные шаги в случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.



"Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.