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РФ отложила переговоры по ДСНВ с США
28.11.2022 20:52 Алина Груднева

РФ отложила переговоры по ДСНВ с США

Россия отложила переговоры с США в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

 
Об этом сообщает ТАСС.
 
Переговоры двусторонней консультативной комиссии были запланированы с 29 ноября по 6 декабря.
 
"Ранее запланированная в Каире сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому ДСНВ в указанные даты не состоится", - сказано в заявлении.
 
В России сказали, что встреча переносится на более поздний срок. Даты будут озвучены позже.

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