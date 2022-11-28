



РФ отложила переговоры по ДСНВ с США

Россия отложила переговоры с США в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры двусторонней консультативной комиссии были запланированы с 29 ноября по 6 декабря.

"Ранее запланированная в Каире сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому ДСНВ в указанные даты не состоится", - сказано в заявлении.

В России сказали, что встреча переносится на более поздний срок. Даты будут озвучены позже.