РФ отложила переговоры по ДСНВ с США
Россия отложила переговоры с США в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры двусторонней консультативной комиссии были запланированы с 29 ноября по 6 декабря.
"Ранее запланированная в Каире сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому ДСНВ в указанные даты не состоится", - сказано в заявлении.
В России сказали, что встреча переносится на более поздний срок. Даты будут озвучены позже.