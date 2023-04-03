



РФ отказалась платить взнос в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Россия не намерена платить членские взносы в Парламентской ассамблее ОБСЕ.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, такое решение Совфед РФ принял в понедельник, 3 апреля.



"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачислить на этот год взнос, который Россия оплатила в 2022 году", - отметил он.



Володин пожаловался, что российской делегации "не дают работать" в Парламентской ассамблее ОБСЕ, потому в РФ не видят смысла платить за то, "в чем не участвовали".



"Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", - отметил он.

