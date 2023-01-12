



РФ объявила журналиста Бабченко в розыск

Министерство внутренних дел России объявило российского журналиста Аркадия Бабченко, сбежавшего из страны, в розыск.



Согласно информации на сайте ведомства, в его карточке указаны ФИО, место и дата рождения журналиста.



Указывается, что Бабченко объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется.



Как известно, из РФ Бабченко, негативно высказывающийся о российских властях, сбежал в 2017 году. В течение двух лет он жил на территории Украины, после чего переехал в другую страну.