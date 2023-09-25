



РФ объявила в розыск руководителей МУС

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск руководителей Международного уголовного суда (МУС), включая председателя МУС Петра Хофманьского, его заместителя Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.



Эта информация появилась в базе данных сайта МВД РФ. Подробности уголовных дел, связанных с этим объявлением, пока не разглашаются.







Отметим, что 17 марта 2023 года Петр Хофманьский огласил решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это произошло в контексте расследования дела, связанного с насильственной передачей украинских детей, что является признаком геноцида.



В ответ на это действие МВД РФ в мае объявило о розыске прокурора МУС Карима Ахмада Хана, который утвердил арест Путина. Позднее также были объявлены в розыск судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталу и Серхио Херардо Угальде Годинес. По версии российского следствия, эти лица приняли незаконные решения об аресте Путина и Львовой-Беловой.



