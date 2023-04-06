



РФ обвинила Украину в нападении на спутники и грозит страшными карами

Украина пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, что является "запредельным нарушением международного права", и за это Украину ждут "страшные кары". Вы прочитали короткий пересказ обвинений со стороны РФ в адрес Украины, изложенных в заявлении МИД РФ.



Итак, Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило Украину в "попытке воздействия" на российские спутники связи. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.



"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", – говорится в заявлении.



Эти действия российские дипломаты назвали "запредельным нарушением международного права".



"Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", – заявили в МИД РФ.



Однако, как именно Украина пытается воздействовать на российские спутники, не сообщается. Как не уточняется и то, какие еще варианты "ответа" есть у России, которая и так развязала против Украины полномасштабную войну.



Что же касается спутников, в ходе полномасштабного российского вторжения одним из важнейших источников получения разведывательной информации стали как раз космические спутники. Известно, что западные партнеры делятся с Украиной своими данными, полученными от космической разведки.



В то же время Украина с некоторых пор заполучила собственный разведывательный спутник. Как заявили в ГУР, купленный за деньги украинцев спутник ICEYE помог украинским бойцам уничтожить тысячи единиц российской техники.



У России есть собственные военные спутники, но они существенно уступают в возможностях западным аналогам, напоминает УНИАН. Кроме того, российские военные не делятся развединформацией с боевиками "Группы Вагнера", которым приходится покупать спутниковые снимки у частных компаний.

