



РФ обвинила США в эскалации ситуации в Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не желает эскалации военных действий в Украине.



Кроме того, по его словам, именно США подталкивает Украину к усугублению ситуации. Он отметил, что Вашингтон все более явно и глубоко вовлекается в происходящее в Украине.



"Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они ни отнекивались, ни отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью и заявлениями", – сказал Рябков.



По его мнению, поставки западного оружия в рамках права Украины на самооборону является ничем иным, как "эскалацией конфликта".



"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта", – заявил Рябков.