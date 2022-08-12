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РФ обвинила Латвию в "животной ксенофобии"
12.08.2022 18:06 Александр Юзовский

РФ обвинила Латвию в "животной ксенофобии"

В России отреагировали на резолюцию латвийского парламента, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма".

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Стоит отметить, что в резолюции говорится, что "Латвия признает действия России в Украине целенаправленным геноцидом против украинского народа".

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