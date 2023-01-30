



РФ: Общественные туалеты превратили в модульные бордели

Глава города Железноводска в Ставропольском крае Евгений Бакулин в телеграм-канале пригрозил местным жителям закрыть общественные туалеты из-за того, что молодые горожане приноровились заниматься в них сексом.



"Сегодня узнал такую проблему, с которой столкнулось МУП "Курортный парк" при уборке туалетов на новой Аллее любви. А трудности в том, что они постоянно закрыты. Оказывается, наша молодёжь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", — написал Бакулин.



По словам градоначальника, туалеты были построены не в качестве "модульных борделей для уединения", а для общественных нужд. Он также ждёт, когда у местных жителей "проснётся совесть", и отмечает, что не хочет прибегать к закрытию туалетов.