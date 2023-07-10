Новости » Политика
10.07.2023 07:17 Аркадий Бочаровский

РФ о поставках кассетных боеприпасов: США признались в военных преступлениях

Администрация США де-факто признались в совершении военных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на высказывания [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», — сообщили в официальном telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

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