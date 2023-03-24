РФ не выполнит обязательства поставок вооружений в Индию из-за войны в Украине

Представитель ВВС Индии заявил парламентскому комитету, что Россия не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вооружений из-за войны в Украине, передает CNN.

“В этом году была запланирована крупная поставка, которая не состоится. Они сообщили нам в письменном виде, что не смогут ее обеспечить”, – заявил представитель ВВС.