



"РФ не удалось уничтожить украинскую авиацию"

Россия не может уничтожить украинскую авиацию.

Об этом в ходе вечернего обращения к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская боевая авиация демонстрирует высокий класс, несмотря на попытки России вывести ее из строя в самом начале войны", - сказал он.

По словам Зеленского, в Украине отмечается 27 августа день авиации, установленный в 1993 году.

"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые же часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это у врага была совершенно безумная цель, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - подчеркнул он.

По словам президента Украины, за полгода полномасштабной войны, 18 летчиков ВСУ получили звания героев Украины.