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РФ не будет отвечать на визовый "бан"
01.09.2022 21:36 Александр Юзовский

РФ не будет отвечать на визовый "бан"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет предпринимать ответных мер на визовые ограничения Евросоюза.

"Я считаю, что в ответ на шенгенские "стены", которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", — сказал Лавров.

По его словам, "никто не отменял взаимность, ее надо использовать целенаправленно против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций".

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