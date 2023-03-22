



РФ "нашла" в Украине новые биолаборатории. Начата операция "Санитарный щит"

Очередное "разоблачение" и новая "находка" от российских депутатов: они обнаружили в Украине биологические лаборатории, под видом которых размещены новые объекты НАТО. Это позволило США действовать в обход международных соглашений, выразили уверенность в Госдуме РФ, и уже подсчитали, что в США якобы создано около 400 лабораторий двойного назначения. В связи с этим Роспотребнадзор проводит срочную операцию "Санитарный щит" из-за угроз эпидемий.



Но обо всем по порядку. Тему размещения западных биолабораторий в Украине вновь в Государственной думе РФ подняла вице-спикер Ирина Яровая. Она заявила, что под видом этих лабораторий США якобы размещали военные объекты НАТО.



Яровая сослалась на расследование комиссии Федерального собрания по расследованию создания американскими специалистами биолабораторий в Украине. Материалы "в полной мере подтвердили" вышеуказанные факты, подчеркнула политик.



По словам депутата, для размещения военных баз в других странах требуются серьезные и контролируемые основания. А "военные биологические лаборатории" позволили Штатам действовать в обход международных соглашений, уверена она.



"В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения", – добавила Яровая.



Добытые результаты биологических исследований, по оценке вице-спикера позволяют США управлять и формировать распространение эпидемий.



Операция "Санитарный щит": как в РФ защищаются от эпидемий



О деятельности биолабораторий, которые якобы подконтрольны Вашингтону, в начале марта говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент, учитывая новые вызовы. Нами активно реализуются все намеченные планы для защиты здоровье граждан РФ в рамках федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья", – отмечала чиновник.



Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.



14 марта США заявили о разработке в России биологического оружия с нарушением обязательств по соответствующей конвенции, напоминает Фокус. Кремль проводит сознательную политику по дезинформации и распространяет ложь о биолабораториях в Украине, отмечали в Госдепе США.



Представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации в конце октября прошлого года рассказывал, как Штаты "заражали комаров опасными вирусами". Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на это заявил о призыве в армию около 300 тыс. комаров.



С версией об американских биолабораториях в Украине согласен и президент России Владимир Путин. По его информации, их работники собирали биоматериалы и изучали специфику распространения опасных заболеваний.

