



РФ "наказала" прокурора МУС за ордер на арест Путина: в списке еще 53 британца

Россия в качестве "ответной меры" внесла в "черный список" 54 британцев, которым будет запрещен въезд на территорию страны.



По данным российского внешнеполитического ведомства, в списке оказался прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина.



Также под "санкции" попала министр культуры Великобритании Люси Фрейзер, которую "наказали" таким образом за то, что она лоббирует отлучение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.



Кроме того, в список попала замминистра обороны Аннабель Голди из-за поставок оружия в Украину. Запрет на въезд также выдан 14-ти журналистам ВВС, Telegraph и Guardian за их причастность к "фабрикации антироссийских пасквилей в медиапространстве и к распространению лживой информации".