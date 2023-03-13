



РФ может уйти из Байконура: Казахстан арестовал имущество “Роскосмоса”

Правительство Казахстана наложило арест на имущество главного оператора российских космодромов – Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры ЦЭНКИ.



С дочерней компании "Роскосмоса" планируют взыскать около 2 миллиардов рублей. Задолженность возникла в результате проведения работ по оценке влияния на окружающую среду ракеты “Союз-5”.



Предполагается, что конечным итогом скандала, по пессимистическим прогнозам, может стать потенциальный выход России из Байконура.



По информации KZ24, служба приставов Республики Казахстан запретила ЦЭНКО выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий.



Казахское издание уточнило, что основной причиной таких действий многие называют “некорректное поведение»” и резкие высказывания нового главы “Роскосмоса” Юрия Борисова.