



РФ конфискует паспорта у чиновников, чтобы препятствовать их выезду за границу

Российские силовики конфискуют паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы предотвратить их поездки за границу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.



В разных государственных учреждениях приняты различные меры безопасности. Местами они относятся даже к чиновникам среднего уровня, их также попросили воздержаться от заграничных поездок. В других ведомствах чиновникам дают разрешение на выезд за границу, но “в разумных пределах”.



По словам одного из источников, руководителям крупной государственной промышленной компании запрещено уезжать из Москвы более чем на два часа без официального разрешения. В других случаях сотрудники ФСБ попросили сдать паспорта бывших чиновников, не только ранее имевших доступ к государственной тайне, но и тех, кто никогда не имел к ней доступа.

“Сейчас они подходят к определенным людям и говорят: Пожалуйста, сдайте ваши красные гражданские паспорта, потому что у вас есть доступ к конфиденциальной информации и поэтому мы хотим контролировать ваши передвижения”, – рассказала бывшая работница Центрального банка России Александра Прокопенко.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что ограничения на выезд за пределы России для ряда сотрудников “чувствительных сфер” ужесточились.



После серии публичных скандалов с отдыха депутатов в Дубае и Мексике нижняя палата российского парламента в январе потребовала от законодателей сообщать начальству о заграничных командировках. Как сообщает российская газета "КоммерсантЪ", по меньшей мере семь регионов дали местным чиновникам строгие рекомендации воздержаться от поездок за границу.