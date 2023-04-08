РФ: Израиль, Ливан и палестинцы должны прекратить эскалацию
Россия призвала Израиль, палестинцев и Ливан прекратить эскалацию.
Внешнеполитическое ведомство РФ объявило о "глубокой обеспокоенности" в связи с ростом напряженности.
"Призываем стороны, вовлеченные в конфликт, воздерживаться от конфронтации, действовать в интересах предотвращения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня", — сказано в сообщении.
Соответствующее заявление было сделано после того, как Израиль подвергся в течение нескольких дней массированным обстрелам из Газы и с территории Ливана. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по позициям террористов.