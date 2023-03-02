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РФ из Приднестровья не уйдет, склады оружия не бросит, – эксперт
02.03.2023 14:35 Mignews.ua | фото: pixabay.com

РФ из Приднестровья не уйдет, склады оружия не бросит, – эксперт

Россия в Приднестровье контролирует очень большие склады оружия и боеприпасов, и не покинет эту территорию, дабы сохранить контроль над военными составами 14-й советской армии.

Такое мнение высказал руководитель программ программы центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Самое опасное и важное, что в Приднестровье в поселке Колбасна расположены очень большие склады советской 14-й армии. Одно из объяснений, почему россияне не уходят из Приднестровья, – это охрана этих складов, где находятся оружие и боеприпасы. Сейчас россияне попытались дестабилизировать ситуацию. Сил ПМР там 9 тысяч военных и российских около 3 тысяч", – сообщил эксперт Лакийчук.

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