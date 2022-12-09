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РФ и США продолжат прямой диалог об обмене заключенными
09.12.2022 14:59 Алина Груднева

РФ и США продолжат прямой диалог об обмене заключенными

Россия продолжит с США диалог относительно обмена заключенными.

 
Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя вчерашний обмен американской баскетболистки Бриттани Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута.
 
"Россия и США продолжат переговоры о возможном обмене напрямую, без посредников", - сказал он.
 
По словам Рябкова, 9 декабря а Стамбуле проходит встреча Россия - США по вопросам работы посольств и "раздражителям" в двусторонних отношениях. На встрече присутствуют директора профильных департаментов внешнеполитических ведомств.

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