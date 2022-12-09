



РФ и США продолжат прямой диалог об обмене заключенными

Россия продолжит с США диалог относительно обмена заключенными.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя вчерашний обмен американской баскетболистки Бриттани Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута.

"Россия и США продолжат переговоры о возможном обмене напрямую, без посредников", - сказал он.

По словам Рябкова, 9 декабря а Стамбуле проходит встреча Россия - США по вопросам работы посольств и "раздражителям" в двусторонних отношениях. На встрече присутствуют директора профильных департаментов внешнеполитических ведомств.