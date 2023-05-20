



РФ и Китай прокомментировали заявление лидеров стран G7 о войне в Украине

Министерства иностранных дел России и Китая прокомментировали совместное заявление стран G7 на саммите в Японии относительно войны в Украине.



По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, решения лидеров "Большой семерки" нацелены на сдерживание РФ и КНР.



"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "Семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики", – сказал Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.



В свою очередь, в МИД Китая направили официальную жалобу в Японию, утверждая, что совместное заявление лидеров стран G7 "равносильно вмешательству во внутренние дела КНР, в том числе в отношении Тайваня".



Ранее главы государств "Группы семи" подтвердили осуждение РФ из-за полномасштабной войны против Украины и объявили о дальнейшем намерении оказывать Украине поддержку.



Также они призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и "немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины".



"Мы готовы выстраивать с Китаем конструктивные и стабильные отношения, признавая важность открытого диалога и высказывая свою озабоченность Пекину напрямую", — сказано в коммюнике.



Отдельно в документе подчеркнули, что страны G7 не ставят своей целью ослабить КНР или каким-либо образом подорвать экономическую мощь или развитие Пекина.