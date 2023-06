Российские власти пытаются оправдать действия президента РФ Владимира Путина по депортации детей из Украины, создав комиссию для расследования "преступлений украинской власти" против несовершеннолетних с 2014 года. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 22 июня, опубликованном в Twitter.



В ведомстве сообщают, что 20 июня Госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования "преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".



По данным разведки, таким образом Дума реагирует на осуждение мировым сообществом депортации Россией детей с оккупированных территорий Украины.



"Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "юридической войны", так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину относительно собственных вопиющих действий", – говорится в сообщении.



Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года, добавили в разведке.



