



РФ хочет скрыть преступления в отношении украинских детей, – британская разведка

Российские власти пытаются оправдать действия президента РФ Владимира Путина по депортации детей из Украины, создав комиссию для расследования "преступлений украинской власти" против несовершеннолетних с 2014 года. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 22 июня, опубликованном в Twitter.



В ведомстве сообщают, что 20 июня Госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования "преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года".



По данным разведки, таким образом Дума реагирует на осуждение мировым сообществом депортации Россией детей с оккупированных территорий Украины.



"Вполне вероятно, что этот шаг является как формой "юридической войны", так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину относительно собственных вопиющих действий", – говорится в сообщении.



Сообщение о правах детей, вероятно, является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку депортации детей легли в основу ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года, добавили в разведке.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NzSOWUw8BM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2023

Напомним

, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.