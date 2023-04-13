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РФ хочет использовать "зерновую сделку", чтобы разблокировать свои активы
13.04.2023 11:33 Евгения Маркова

РФ хочет использовать "зерновую сделку", чтобы разблокировать свои активы

Россия хочет использовать "зерновую сделку" в своих интересах и выдвинула очередные требования. Москва хочет разблокировать свои зарубежные активы, заявили в Министерства иностранных дел РФ.

МИД России вновь обвиняет ООН в игнорировании ее требований. При этом Москва опубликовала "пять системных проблем" черноморского соглашения и угрожает не продлевать сделку после 18 мая.

Россия требует снять часть западных санкций, в частности:

  • переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT;
  • возобновить экспорт своей сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отменить ограничения на страхование и запрет на доступ в порты;
  • восстановить работу аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
  • разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
18 марта Украина заявила, что действие "зерновой сделки" продлили еще на 120 дней.
Однако в России заявили, что якобы давали согласие на продление соглашения всего на 60 дней. Позже Москва показала перечень требований по "зерновой сделке" и угрожала выходом.

На этой неделе в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует "зерновой коридор", а ситуация дошла до критической стадии. Проверки судов у побережья Стамбула приостановили, но после очередных переговоров 12 апреля инспекции возобновили.

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