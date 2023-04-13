



РФ хочет использовать "зерновую сделку", чтобы разблокировать свои активы

Россия хочет использовать "зерновую сделку" в своих интересах и выдвинула очередные требования. Москва хочет разблокировать свои зарубежные активы, заявили в Министерства иностранных дел РФ.



МИД России вновь обвиняет ООН в игнорировании ее требований. При этом Москва опубликовала "пять системных проблем" черноморского соглашения и угрожает не продлевать сделку после 18 мая.



Россия требует снять часть западных санкций, в частности:

переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT;

возобновить экспорт своей сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отменить ограничения на страхование и запрет на доступ в порты;

восстановить работу аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

18 марта Украина заявила, что действие "зерновой сделки" продлили еще на 120 дней.Однако в России заявили, что якобы давали согласие на продление соглашения всего на 60 дней. Позже Москва показала перечень требований по "зерновой сделке" и угрожала выходом.На этой неделе в Мининфраструктуры Украины заявили, что Россия блокирует "зерновой коридор", а ситуация дошла до критической стадии. Проверки судов у побережья Стамбула приостановили, но после очередных переговоров 12 апреля инспекции возобновили.