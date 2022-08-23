



РФ грозит Эстонии "жесткими мерами" в случае отказа выдать Наталью Вовк

Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.



"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк, а в том, что будет отказ практически нет сомнений, есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", - написал политик в своем Telegram-канале.