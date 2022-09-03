



РФ готовит решающий энергетический удар по всем европейцам

Россия готовится нанести энергетический удар по Европе этой зимой.

Такое заявление вечером, 3 сентября, сделал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращение к украинскому народу.

"Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу – полностью остановилась прокачка газа по "Северному потоку". Для чего они это делают? Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента", - отметил он.

По словам Зеленского, РФ намерена ослабить и запугать всю Европу посредством применения силы обычного и энергетического оружия, а также при помощи нищеты и политического хаоса.

"И чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, координации и помощи друг другу. Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: наше единство – в защите от государства-террориста и усиление нашего собственного давления на Россию. Это и усиление санкций всех уровней и ограничение нефтегазовых доходов России", - отметил он.