



РФ готовится к очередной волне мобилизации - ISW

Россию ждет очередная волна мобилизации, однако это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



"Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил", - говорится в сообщении.



Как заявили в ISW, президент РФ Владимир Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.



"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - отмечают военные аналитики.



В ISW предполагают, что очередная волна мобилизации, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.



Напомним, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общее число мобилизованных в России не может превышать 300 тысяч человек.

А российский президент Владимир Путин сообщил, что в РФ мобилизовали 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже находятся в зоне боевых действий.