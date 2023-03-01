



РФ готовит фейковые выборы по типу псевдореферендумов, – мэр Мелитополя

Мэр города Мелитополь Иван Федоров заявляет, что россияне не просто хотят, но уже и готовятся к проведению фейковых выборов по типу ранее проведенных псевдореферендумов.



Провести псевдовыборы российские оккупанты намерены на оккупированной территории Запорожской области и, в частности, в Мелитополе, заявил мэр города.



"Мы действительно видим тенденцию начала подготовки к выборам… И так, как провели фейковый референдум, они хотят провести и фейковые выборы", – сказал чиновник на брифинге в среду.



Этому, по словам Федорова, свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, так называемому вице-губернатору Запорожской области Сергею Толмачеву, который приехал из Севастополя, "четко нарезали задания касательно выборов".



Во-вторых, как отмечает Федоров, "одна из коллаборанток Галина Катющенко сегодня избрана центральной избирательной комиссией РФии как та, кто будет главой центральной избирательной комиссии непосредственно на временно оккупированной Мелитопольщине".



В-третьих, обращает внимание мэр Мелитополя, на территорию временно оккупированной Запорожской области уже заявляются представители российских политических партий – как вроде бы оппозиционных (ЛДПР), таки и провластных ("Единая Россия"), "и регулярно они ведут эту пропагандистскую работу".