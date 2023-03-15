



Результаты заседания "Рамштайн": переговоры внушают оптимизм

В среду, 15 марта, в формате онлайн состоялось десятое заседание контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Стороны подняли вопросы усиления ПВО, поставки боеприпасов и другие. Об этом сообщил министра обороны Украины Алексей Резников.



"Рамштайн-10 внушает оптимизм: усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - пишет министр в Twitter.



Резников поблагодарил министра обороны США Остину Ллойда за лидерство и друзей из антикремлевской коалиции за их готовность стоять вместе с Украиной до ее победы в войне.



Тем временем Дания выделила новый пакет военной помощи Украине, в который попали боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых мин и ракет для ПВО и многое другое.