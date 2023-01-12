



"Результатом назначения Герасимова станут победы России"

Эффектом назначения генерала Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск РФ должно стать достижение военных побед и освобождение территорий новых регионов России. Такое высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.



«Эффектом назначения Герасимова должно быть наступление российской группировки и достижение ряда военных побед на тех или иных участках. Также решение задач полного освобождения территорий четырех новых субъектов Российской Федерации от присутствия на территории России украинских оккупационных войск», — сказал Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU.



Собеседник агентства подчеркнул, что теперь Генштаб РФ полностью берет на себя ответственность за проведение спецоперации в Украине. «Генеральный штаб Вооруженных сил России берет в свои руки все нити управления специальной военной операции. Разумеется, с ответственностью за конечный результат. Соответственно, командующий группировкой становится Валерий Герасимов. Подобного рода изменения связаны с необходимостью повысить межвидовые взаимодействия и сделать более четким контур управления всеми силами и средствами, которые привлекаются для решения военных задач», — заключил главред журнала «Национальная оборона».