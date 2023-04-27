



Резолюция ПАСЕ: депортацию украинских детей в Россию признали геноцидом

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

Об этом сообщил нардеп и член постоянной делегации Верховного Совета ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram.



Резолюция отмечает, что принудительная депортация является признаком геноцида согласно международному праву, поэтому все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны понести ответственность.



Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" в отношении действий России.



В резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.



Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был выдан на имя Марии Львовой-Беловой. При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.