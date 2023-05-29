



Резолюция о сионизме перефразирована, чтобы не оскорблять харедим

Сегодня министры кабинета проголосовали за обновленное предложение, определяющее ценность сионизма. Вчера секретарю кабинета министров Йосси Фуксу было поручено подготовить текст, который удовлетворил бы представителей партий харедим и не привел бы к дискриминации людей, не служащих в ЦАХАЛе.



Председатель “Оцма Йегудит” Итамар Бен-Гвир отклонил требование юридического советника убрать из текста предложения слово “обязательный” и заявил, что не намерен смягчать формулировку резолюции в этом направлении. Предлагаемый текст предложения, которое “Оцма Йегудит” согласно принять, включает заявление, в котором утверждается, что “ценности сионизма”, выраженные в законе о национальном государстве, будут “направляющими и решающими ценностями при формировании политики, не отступая от принципов, закрепленных в основных законах”.



Цель предложения, говорят его сторонники, состоит в том, чтобы позволить правительству отдавать приоритет при принятии решений ветеранам вооруженных сил и другим людям, участвовавшим в иудаизации Галилеи. Противники этого движения утверждают, что оно приведет к дискриминации арабского населения.



Во время вчерашнего заседания кабинета министров министр Бен-Гвир напал на Гали Бахарав-Миара, заявив: “Я полностью понимаю, почему она не представила письменное заключение – потому что ей трудно признать, что она против сионизма”.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу гневно высказался о поведении министров на встрече.



“Я не потерплю ничего подобного!” – возмутился он. “Институты планирования сами устанавливают политику. Это важное предложение, и его следует передать здесь в представленном виде”.