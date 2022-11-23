



Резолюция о признании РФ государством-спонсором терроризма. Будет голосование

Сегодня евродепутаты будут голосовать по поводу резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает Европейский Парламент



В случае принятия это станет основанием для того, чтобы лидер РФ Владимир Путин и его правительство отвечали за преступления перед международным трибуналом.



"Голосованию предшествовали дебаты, на которых представители политических сил высказали свои позиции", - указано в сообщении.