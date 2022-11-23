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Резолюция о признании РФ государством-спонсором терроризма. Будет голосование
23.11.2022 08:15 Юлия Фрилис

Резолюция о признании РФ государством-спонсором терроризма. Будет голосование

Сегодня евродепутаты будут голосовать по поводу резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает Европейский Парламент

В случае принятия это станет основанием для того, чтобы лидер РФ Владимир Путин и его правительство отвечали за преступления перед международным трибуналом.

"Голосованию предшествовали дебаты, на которых представители политических сил высказали свои позиции", - указано в сообщении.

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