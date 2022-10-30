



Резолюция ГА ООН: Израиль должен избавиться от своего ядерного оружия

Израиль должен избавиться от всего ядерного оружия и передать свои ядерные объекты в ведение Международного агентства по атомной энергии.



Об этом говорится в резолюции Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает Jerusalem Post.



152 страны поддержали резолюцию в ходе первоначального голосования, а 5 выступили против.



Пятью странами, которые выступили против принятой в пятницу резолюции о "риске распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке", были: Канада, Израиль, Микронезия, Палау и Соединенные Штаты. Еще 24 страны воздержались, в том числе члены Евросоюза.



Ежегодная резолюция, представляемая Египтом на ГА ООН в Нью-Йорке, была спонсирована ПА и 19 странами, включая Бахрейн, Иорданию, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.



Резолюция в основном нацелена на Израиль, который считается одной из девяти стран, обладающих ядерным оружием. Израиль никогда не признавал наличие такого оружия.



В резолюции отмечается, что Израиль единственная страна на Ближнем Востоке, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. В то же время Иран, подписавший договор, находится на пути к разработке ядерного оружия. Несмотря на это, в резолюции не упоминается Иран.





