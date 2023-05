Резников в восторге от модифицированного украинского вездехода "Богун" – видео

Министр обороны Алексей Резников протестировал украинский вездеход "Богун", который модифицировали для военных нужд. Соответствующее видео опубликовано в Facebook главы Минобороны.



Резников рассказал, что украинский вездеход модифицируют для решения разных военных нужд – высадки десанта, использования в боях и эвакуации раненых.



"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", – заявил глава Минобороны.



По словам Резникова, два "Богуна" уже доставлены в боевые подразделения.



"Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", – рассказал министр добавив, что сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях, есть также версия медицинского эвакуатора.



По словам главы Минобороны, уже сделаны заявки на получение "Богуна" от отдельных командующих.



Вездеход "Богун" был создан в мирное время как снегоболотоход, предназначенный для проведения спасательных операций в чрезвычайных ситуациях. “Богун” оснащен специальными баками, в каждом из которых – по 50 литров горючего. При этом расход горючего только 6 литров на 100 километров.

Транспортное средство может преодолевать крутые подъемы и плыть как лодка. Диаметр колес у вездехода 160 см.

I was delighted to test drive the Ukrainian all-terrain vehicle "Bohun." To borrow a term from the Danes, I would describe it as "hygge"! I say this not as the Minister of Defense but as an active participant in the championships of Ukraine in Off-road racing.



Two such vehicles… pic.twitter.com/4jQWpmd1kt