



Резников: Украина готовит мощное контрнаступление

Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию. Наши защитники пойдут в контрнаступление и сейчас идет работа над тем, чтобы его обеспечить. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.



"Мы вступаем в новый период. С новой задачей - победить. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос в повестке дня какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России", - написал Резников.



Министр отметил, победа - это когда Украина будет суверенной и независимой в международно признанных границах, успешной, состоятельной, сильной, а России в нынешнем виде не будет.



"Наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Но стратегически он уже проиграл. Нам нужно довести дело до конца. Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших", - акцентировал Резников.



Он обратил внимание на то, что есть коалиция из 54 стран, поддерживающих Украину, поэтому "мы в этом сражении не сами".



"Что нас ожидает? Больше оружия, в том числе - украинского. Для всех Сил обороны. Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Мы их распространим не только на армию, но и на гвардию и всех бьющихся рядом", - пишет Резников.



По его словам, также у Украины будет новое качество обороны за счет технологий.



"Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и обеспечить", - подытожил министр.