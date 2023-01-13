



Резников: Украина де-факто уже стала членом НАТО, скоро станет и де-юре

Украина фактически уже присоединилась к НАТО, при этом формально пока не стала членом Североатлантического союза. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.



"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону - ред.). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", - сказал он.



При этом Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО. Ведь Альянс, по его словам, хоть и поддерживает Украину, но принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.



"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", - добавил министр.



Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина стала неотъемлемой и значительной частью системы безопасности НАТО.