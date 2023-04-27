



Резников: Россия не знает, как закончить свою "спецоперацию"

Предложения некоторых стран в контексте мирных планов свидетельствуют о том, что агрессор мечтает о переговорах. В Москве не знают, как закончить так называемую "спецоперацию". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.



"На самом деле, когда вы видите такое количество союзников, предлагающих (мирный план - ред.), это означает, что Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты", - заявил Резников, комментируя "мирные инициативы" Бразилии и Китая.



Однако он сказал, что не знает под влиянием каких событий Кремль может реально запросить мир. "Я могу назвать кучу домыслов, но это я должен за Кремль попробовать мыслить, а там настолько больное мышление…" - добавляет Резников.



Напомним, по данным украинской разведки, российские "элиты" начали искать для себя "гарантию безопасности" после поражения России. Также в ГУР заявляли, что в РФ уже поняли, что их страна не сможет победить в войне, однако они все еще надеются на "ничью".