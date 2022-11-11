



Резников: России понадобится неделя, чтобы выйти из Херсона

России потребуется не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Reuters.



Он отметил, что у России есть 40 тысяч военных в Херсонской области, она все еще имеет силы в городе, вокруг города и на западном берегу Днепра.



«Не так просто вывести эти войска из Херсона за один-два дня. Как минимум это займет одну неделю», – сказал министр.



Резников подчеркнул, что такое отступление освободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в Запорожской области.



«Зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон...Это выгодно всем сторонам. Мы используем это время с максимальной отдачей для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и хорошо их подготовим», - сказал министр.