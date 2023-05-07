



Резников: Ожидания от контрнаступательния ВСУ могут быть переоценены в мире

Ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире. Союзники ожидают следующего большого успеха.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, говорится в материале The Washington Post.



"Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей... ждут чего-то огромного", - заявил Резников добавив, что такие ожидания могут привести к "эмоциональному разочарованию".



Как пишет издание, запланированное контрнаступление может ознаменовать собой наиболее важную фазу войны, поскольку Украина стремится отвоевать значительную территорию и доказать, что она достойна дальнейшей поддержки. Наступательные операции обычно требуют подавляющего преимущества, однако российские войска хорошо окопались в укрепленной обороне по всему фронту, в связи с чем трудно оценить насколько далеко смогут продвинуться украинские воины.



"Подготовка к наступлению, детали которого остаются в тайне, поставила перед украинскими чиновниками сложный вопрос: хватит ли этого для того, чтобы произвести впечатление на Украину? Какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?", - пишет издание.



"Я верю, что чем больше побед у нас будет на поле боя, тем больше людей будут верить в нас, а это означает, что мы получим больше помощи", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Украина стремится сделать быстрый прорыв в том, что, по сути, замедлилось до артиллерийской войны на востоке и юге страны, в которой ни одна из сторон не достигла значительных территориальных достижений.



Давление на Украину обусловлено прошлыми победами на поле боя - отражением попытки России захватить Киев, вытеснением оккупантов опорных пунктов во время неожиданных атак в Харьковской и Херсонской областях.



"Мы вдохновляли всюду, потому что считалось, что мы падем в течение 72 часов", - пояснил Резников.



По словам министра обороны, партнеры Украины теперь имеют общие ожидания того, что ВСУ снова достигнут успеха. Как он отметил, союзники заявили о необходимости "следующего примера успеха, который они должны показать своим людям".



"Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?", - добавил министр.