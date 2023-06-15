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Резников объявил о создании еще одной коалиции в рамках "Рамштайна"
15.06.2023 21:54 Раиса Вовк

Резников объявил о создании еще одной коалиции в рамках "Рамштайна"

Министры обороны Эстонии и Люксембурга на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" поддержали идею создания "IT-коалиции". Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Сегодня на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках "Рамштайн", - написал Резников.

По его словам, министры готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.

"Итак, на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то увлекательное, следите за новостями!", - добавит глава Минобороны.

Напомним, 15 июня в Брюсселе прошло уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Союзники Украины обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.

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