



Резников: Китай не верит, что Patriot сбивает "Кинжалы"

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, во время визита в Киев, усомнился в том, что ЗРК Patriot сбивает российские "Киджалы". Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.



16 мая Российская Федерация атаковала Украину 18 ракетами, 6 из которых были "Кинжалами". По словам главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, противовоздушная оборона уничтожила все воздушные цели.



Во время визита в Киев Ли Хуэй, якобы усомнился в том, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", однако доказательства решил лучше не осматривать.



"Я предложил, что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сказал Резников и добавил, что посланник уехал из Киева, не ознакомившись с ними.



Тем временем посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.



Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения России КНР якобы придерживается нейтралитета. Назначение Ли Хуэя главой делегации было воспринято неоднозначно из-за его тесных связей с Россией, поскольку в течение длительного времени он работал в Москве и владеет российскими наградами.



Напомним, впервые об сбитии "Кинжала" сообщило издание Defence Express. Согласно его данным, украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету 4 мая. Также были опубликованы фотографии обломков. Через некоторое время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил эту информацию и отметил, что она не была обнародована сразу, чтобы не дать возможности врагу воспользоваться ею.