



Резников: HIMARS будут продолжать деоккупировать украинские земли

Решение руководства России о мобилизации было в Украине ожидаемым и ничего не меняет для украинской армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина.



«Поскольку его назвали «частичная» мобилизация, логично сократить его до «чмобилизации». Это было абсолютно ожидаемое мероприятие и не было для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск», - сказал он.



По словам Резникова, «они потеряли от 50 тысяч убитыми и не менее 100 тысяч ранеными. Причем, это были подготовленные вояки. Абсолютного логичная реакция военно-политического руководства Кремля – начать восполнять эти потери».



Он предположил, что россияне после проведения «псевдореферендума» могут попытаться запугать Запад тем, что он не должен, якобы, давать возможность Украине стрелять западным оружием по юридически определенным территориям РФ.



"Поскольку там сидят юристы питерской правовой школы, они будут стараться легитимизировать свой беспредел. Но, извините, это временно оккупированные наши территории. Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр. будут продолжать деоккупировать наши земли", - заявил министр обороны.



Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала псевдореферендумы.