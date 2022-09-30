



Резников: Беларусь станет третьим "ленд-лизом" для Украины

Министр обороны Украины Резников заявил, что риск вступления Беларуси в войну вполне возможен, однако он не настолько велик.



«Есть риск, но его уровень я бы не преувеличивал. Мне больше кажется, что глава Беларуси ищет баланс», - заявил Резников.



Он считает, что у белорусских солдат недостаточно мотивации для того, чтобы умирать в Украине, а Лукашенко боится, что это «станет его финалом».



«А кто гарантирует, что когда эти подразделения перейдут белорусскую границу и не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут «украинцы, белорусы вам не враги?» — отметил глава Минобороны.

