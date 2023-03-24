



Резкий поворот администрации Байдена против Израиля – анализ

Во вторник Государственный департамент вызвал посла Израиля в США Майкла Герцога для объяснений по поводу отмены Кнессетом закона 2005 года, запрещающего евреям проживать в четырех общинах на севере Самарии. Закон был принят в рамках неудавшегося плана Израиля по уходу из сектора Газа и северной Самарии. Об этом пишет Кэролайн Б. Глик, обозреватель Newsweek, старший пишущий редактор Jewish News Syndicate и дипломатический обозреватель израильского 14 канала.



В августе 2005 года Израиль изгнал 10 000 еврейских граждан из Газы и северной Самарии в надежде, что палестинцы захватят эти районы и построят мини-Сингапур. Вместо этого построили мини-Афганистан. Также Белый дом заявил, что закон является нарушением соглашения Израиля с администрацией Буша от 2004 года. В этом соглашении говорилось, что в обмен на насильственное искоренение Израилем еврейских общин в Газе и северной Самарии администрация Буша соглашается с сохранением основных еврейских общин в остальной части Иудеи и Самарии.



13 марта Управление по делам Палестины посольства США в Иерусалиме опубликовало в Твиттере фотографии своего директора Джорджа Нолла, посещающего Гробницу Лазаря к северу от Иерусалима. В сообщении гробница упоминается как “важное религиозное место, находящееся в ведении Министерства туризма ПА”. Нолл высоко оценил “работу ПА по сохранению таких красивых исторических и религиозных мест”. Многие израильтяне были шокированы этой публикацией, потому что ПА не только не “сохраняет красивые исторические и религиозные места” в Иудее и Самарии, но намеренно уничтожает их.



В понедельник Государственный департамент опубликовал Доклад о соблюдении прав человека в стране за 2022 год. В отчете Госдепартамента Израиль подвергается критике за то, что он отказал палестинским террористам в тюремных отпусках. Госдеп критикует Израиль за борьбу с терроризмом и предотвращение неограниченной нелегальной иммиграции.



Отчет Госдепартамента фактически отрицает, что еврейское государство имеет право применять свои законы в отношении своих арабских граждан. Как объясняет Наоми Кан, международный директор Regavim, в результате этого незаконного захвата земли около 82 000 бедуинов, составляющих менее 1% населения Израиля, незаконно захватили около 60 000 гектаров земли. Остальные 99% израильтян проживают на площади около 94 000 га. Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе HaShomer HaHadash, волонтерской организацией, которая защищает израильские сельскохозяйственные угодья от арабского сельскохозяйственного терроризма, рэкет бедуинов в Израиле стал повсеместным.



Однако, Государственный департамент основывает свои утверждения в отношении земельных проблем бедуинов на утверждениях, выдвинутых антиизраильскими НПО. Эти группы, финансируемые почти исключительно иностранными правительствами и иностранными фондами, отвергают право Израиля на существование, поддерживают его бойкот и обвиняют единственную либеральную демократию на Ближнем Востоке в том, что она является режимом “апартеида”. По собственному определению Госдепартамента, все эти позиции являются антисемитскими.



Преподнося утверждения таких групп как факт, в отчете Государственного департамента усилия Израиля по разрушению крошечной части десятков тысяч незаконных построек, построенных бедуинами на государственной земле, охарактеризованы как жестокие и империалистические. “Контакты с гражданским обществом заявили, что снос игнорировал традиционный полукочевой образ жизни бедуинов, предшествующий современному государству Израиль”, – говорится в сообщении.



Возможно, в одном из самых красноречивых разделов доклада Государственный департамент обвиняет Израиль в антисемитизме. По его словам, “евреи составляют около 74% населения, по данным Центрального статистического бюро. Правительство часто рассматривает преступления против евреев как националистические преступления, связанные с израильско-палестинским конфликтом, а не как результат антисемитизма”.



При этом в 2016 году Госдепартамент принял рабочее определение антисемитизма, ратифицированное Международным альянсом памяти жертв Холокоста IHRA. Среди прочего, в определении IHRA говорится: “Проявления антисемитизма могут включать нападение на Государство Израиль, задуманное как еврейское сообщество”. В определении также говорится, что “отказ еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, заявление о существовании Государства Израиль является расистским стремлением”, является антисемитским.



Многие критики Израиля любят использовать вопрос об израильских общинах в Иудее и Самарии, законность которых Государственный департамент эпохи президента Дональда Трампа фактически признал в 2019 году, в качестве основы для оправдания антиизраильской политики. Но от восхваления Ноллом ПА, которая систематически стирает еврейскую историю, до осуждения Государственным департаментом законного права Израиля защищать себя и применять свои законы в равной степени по отношению к своим еврейским и арабским гражданам, кажется, что оппозиция еврейским общинам Иудеи и Самария не является причиной оскорбительного отношения администрации Байдена к Израилю.