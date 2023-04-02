



Резервисты ВВС, не явившиеся на службу, будут уволены - Томер Бар

На фоне давления со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу на то, чтобы ЦАХАЛ занял жесткую позицию в отношении офицеров, отказывающихся явиться на службу, командующий ВВС генерал-майор Томер Бар предупредил сегодня на внутренней конференции старших офицеров ЦАХАЛа о форсировании увольнения из эскадрилий летчиков запаса, которые вновь заявят оботказе явиться на службу.



Это изменение отношения корпуса и, вероятно, всей армии против тысяч резервистов, в том числе сотен летчиков и офицеров спецназа, которые заявили, что не будут служить в случае принятия закона о судебной реформе. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообощил, что позиция отказников не изменилась даже после предупреждения Бара.