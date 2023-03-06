



Резервисты спецназа: Нетаниягу стоит рядом с каханистом и проповедует



Организаторы протестов резервистов спецназа ответили на критику премьер-министра.



В заявлении говорится следующее: "Премьер-министр стоит рядом с преступником, который призывает стирать с лица земли деревни, и читает нам проповеди об отказе участия в сборах и в пользу национального единства. Не лгите нам о сплоченности, когда вы руководите насильственной диктаторской революцией. Не называйте нас отказниками и не называйте нас экзистенциальной угрозой. Мы не пойдем добровольно служить при диктатуре".