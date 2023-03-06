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Резервисты спецназа: Нетаниягу стоит рядом с каханистом и проповедует
06.03.2023 20:02 Аркадий Бочаровский

Резервисты спецназа: Нетаниягу стоит рядом с каханистом и проповедует


Организаторы протестов резервистов спецназа ответили на критику премьер-министра.

В заявлении говорится следующее: "Премьер-министр стоит рядом с преступником, который призывает стирать с лица земли деревни, и читает нам проповеди об отказе участия в сборах и в пользу национального единства. Не лгите нам о сплоченности, когда вы руководите насильственной диктаторской революцией. Не называйте нас отказниками и не называйте нас экзистенциальной угрозой. Мы не пойдем добровольно служить при диктатуре".

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